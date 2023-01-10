Погода в Україні на 9 січня: Синоптики попередили про сильний вітер і дощ зі снігом

Сьогодні, 10 січня, у більшості областей України спостерігатимуться сильні пориви вітру, на Лівобіжжі дощі та мокрий сніг. Температура в Києві близько 0-2° морозу. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

"Хмарно з проясненнями. У західних, удень та у Вінницькій, Житомирській та Київській областях мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів. У Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця", - пишуть синоптики.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, окрім більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, у західних областях 1-6° тепла; вдень 0-5° морозу, у південно-західній частині 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 5-10° тепла; у східних областях вночі 10-15° морозу, вдень 6-11° морозу.

На Київщині місцями мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура в області вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.