Ситуація на фронті станом на ранок 10 січня: дані Генштабу

Минулої доби російські війська завдали 8 ракетних і 31 авіаційний удар. Здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, у тому числі з цивільної інфраструктури міст Харків, Херсон, Краматорськ Донецької області та Очаків Миколаївської області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне становище на Куп'янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху немає" , - пише Генштаб.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка Кузьмине Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар'їнка та Перемога Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріл позицій українських військ та цивільних об'єктів у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старе, Шалигіне, Волфіно, Попівка, Басівка та Петрушівка Сумської області та Стрілка, Зелене, Амбарне та Гатище Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 22 населених пунктів. Серед них — Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка та Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Майданчик та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому напрямку під вогненну поразку потрапили райони 21-го населеного пункту. Серед них – Зелене Поле та Новопіль Донецької області та Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Щербаки та Степове у Запоріжжі.

На Херсонщині від ворожих артилерійських обстрілів постраждала громадянська інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона.

"Окупанти продовжують проводити заходи щодо мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року, у ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них – з інвалідністю.

Після 2 днів так званої підготовки на полігоні

"Східний" їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ" , - зазначили у Генштабі.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також українські воїни збили 2 ворожі розвідувальні БПЛА типу "Орлан".

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили пункт управління, п'ять районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника та дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.