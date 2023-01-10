Естонія готова першою в ЄС запровадити механізм конфіскації активів РФ

Естонія планує запровадити правову базу для конфіскації російських активів цього місяця, просуваючись вперед у спробі передати Україні кошти, заморожені під санкціями Європейського Союзу.﻿ Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

Правова база буде створена до кінця січня після того, як уряд в Таллінні в кінці грудня доручив міністерствам розробити план конфіскації активів, заявив в понеділок Міхкель Тамм, прессекретар міністерства закордонних справ.

Естонія має намір представити план до того часу, коли Європейська комісія розробить загальноблокову домовленість про роботу з 300 мільярдами євро в резервах російського центрального банку і ще мільярдами заморожених активів російських фізичних осіб, які потрапили під санкції.

"Члени ЄС повинні продовжити роботу над забезпеченням відповідальності за злочин агресії і використовувати заморожені активи Росії" , - заявила в грудні прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

За оцінками естонського відомства по боротьбі з відмиванням грошей, заморожені кошти на російських рахунках в країні становлять майже 20 мільйонів євро.

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца відкритий для конвертації російських активів у допомогу Україні, якщо вдасться вирішити складні юридичні питання, повідомляють люди, знайомі з перебігом дискусій. За словами одного з учасників переговорів, одним з варіантів може бути накладання арешту на активи осіб, причетних до воєнних злочинів, замість того, щоб накладати повну конфіскацію, яка може зайняти роки, щоб вирішити юридичні питання.