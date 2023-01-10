Tesla повертає кругле кермо у свої електрокари як опція

Компанія Tesla, після чергового оновлення у 2021 році, почала пропонувала електромобілі Model S та X зі штурвалом U-подібної форми. Але це нововведення належним чином оцінили не всі. Критики було чимало, тому глава марки Ілон Маск вирішив повернути цим моделям традиційне кермо, повідомляє Автоцентр.

Тепер покупці зможуть самостійно обирати між штурвалом та звичайним круглим кермом. Причому доплачувати за цю опцію, яка вже додана до онлайн-конфігуратора, не потрібно. Щоправда, нове кругле кермо відрізняється від того, яке встановлювалося в електрокарах до переходу на штурвал.

Повідомляється, що нове кругле кермо позбавили підкермових пелюсток. Тепер їх функціонал покладено на сенсорні кнопки та поворотні кульки-контролери.

Власники Model S та Model X, яким не надали вибору під час покупки електромобіля, зможуть замінити штурвал на нове кермо за 700 доларів. Для цього слід залишити заявку на сайті компанії. У ціну включено саме кермо та його установка. Послуга буде доступна з березня 2023 року.