Генштаб: ЗСУ підбили військове судно РФ і знищили 4 безпілотники

Генштаб: ЗСУ підбили військове судно РФ і знищили 4 безпілотники
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби українські захисники знищили близько 710 російських загарбників, пошкодили або потопили військове судно РФ, а також знищили по 4 танки і БПЛА.

"Дещо більше інформації про ворожий корабель/катер буде надано після уточнення", - зазначили в Генштабі.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків - 3084 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 6 154 (+7) од.,
  • артилерійських систем – 2 073 (+4) од.,
  • РСЗВ – 434 (+0) од.,
  • засобів ППО – 217 (+0) од.,
  • літаків – 285 (+0) од.,
  • вертольотів – 275 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1860 (+4),
  • крилатих ракет - 723 (+0),
  • кораблів/катерів – 17 (+1) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8) од.,
  • спеціальної техніки – 183 (+0).

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics