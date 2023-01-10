Генштаб: ЗСУ підбили військове судно РФ і знищили 4 безпілотники
За даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби українські захисники знищили близько 710 російських загарбників, пошкодили або потопили військове судно РФ, а також знищили по 4 танки і БПЛА.
"Дещо більше інформації про ворожий корабель/катер буде надано після уточнення", - зазначили в Генштабі.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,
- танків - 3084 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 6 154 (+7) од.,
- артилерійських систем – 2 073 (+4) од.,
- РСЗВ – 434 (+0) од.,
- засобів ППО – 217 (+0) од.,
- літаків – 285 (+0) од.,
- вертольотів – 275 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1860 (+4),
- крилатих ракет - 723 (+0),
- кораблів/катерів – 17 (+1) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8) од.,
- спеціальної техніки – 183 (+0).
Дані уточнюються.