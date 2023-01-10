Генштаб: ЗСУ підбили військове судно РФ і знищили 4 безпілотники

За даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби українські захисники знищили близько 710 російських загарбників, пошкодили або потопили військове судно РФ, а також знищили по 4 танки і БПЛА.

"Дещо більше інформації про ворожий корабель/катер буде надано після уточнення" , - зазначили в Генштабі.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,

танків - 3084 (+4) од,

бойових броньованих машин – 6 154 (+7) од.,

артилерійських систем – 2 073 (+4) од.,

РСЗВ – 434 (+0) од.,

засобів ППО – 217 (+0) од.,

літаків – 285 (+0) од.,

вертольотів – 275 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1860 (+4),

крилатих ракет - 723 (+0),

кораблів/катерів – 17 (+1) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8) од.,

спеціальної техніки – 183 (+0).

Дані уточнюються.