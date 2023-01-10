У США не бачать ознак того, що Білорусь готова вступити у війну

У міноборони США не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну проти України попри участь у спільних з РФ навчаннях.﻿ Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, повідомляє Європейська правда.

"Ви знаєте, ми знаємо, що росіяни і білоруси збираються проводити спільні навчання. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт" , - сказав він.

"Ми просто вважаємо, що це продовження навчань між білорусами і росіянами. Це все" , - додав представник Пентагону.

Раніше стало відомо, що у неділю Росія та Білорусь планують спільні навчання для авіаційних підрозділів, які відбудуться на території Білорусі. Навчання планують з 16 січня по 1 лютого, із залученням російських і білоруських сил, які входять до складу регіонального угруповання військ.