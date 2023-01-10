Розвідка Британії: Чи зможуть росіяни оточити Бахмут найближчим часом

Попри складність ситуації в районі Бахмута Донецької області військам РФ навряд чи вдасться оточити місто найближчим часом﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Посилаючись на дані британської розвідки, міністерство зазначає, що за останні чотири дні російські війська та сили "ПВК Вагнера" тактично просунулися до міста Соледар на Донбасі та, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту.

Соледар знаходиться за 10 км на північ від Бахмута. Розвідка вважає, що його захоплення, ймовірно, залишається головною найближчою оперативною метою РФ — щоб обійти Бахмут з півночі та порушити українські лінії зв’язку.

Також вказується, що частина бойових дій велася за входи до 200-кілометрових тунелів покинутих соляних шахт. Обидві сторони, ймовірно, стурбовані тим, що їх можуть використати для проникнення в тил.