Вірменія відмовилася приймати у себе навчання ОДКБ
Влада Вірменії відмовилася приймати у себе в країні навчання Організації Договору про колективну безпеку, заплановані на 2023 рік. Про це під час пресконференції у вівторок, 10 січня, повідомив прем'єр-міністр Нікол Пашинян, повідомляє Новое время.
За його словами, проведення навчань ОДКБ на території Вірменії наразі є «недоцільним».
"Міністр оборони Вірменії поінформував Об'єднаний штаб ОДКБ про те, що в нинішній ситуації вважаємо недоцільним проведення навчань ОДКБ на території Вірменії. Принаймні цього року такі навчання у Вірменії не пройдуть", — заявив Пашинян.
Про проведення у Вірменії навчань ОДКБ "Непорушне братство-2023" оголосило 1 січня міністерство оборони Росії.
Відмова Єревана від військових маневрів відбулася на тлі провалу «миротворчої місії» РФ у Нагірному Карабаху.
Під час своєї зустрічі з главою кремлівського режиму Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі Пашинян заявив, що російський контингент не здатен взяти під свій контроль Лачинський коридор, внаслідок чого він виявився заблокованим азербайджанськими активістами.
"Лачинський коридор перекритий… Поки що виходить, що він не під контролем російських миротворців. Звичайно, хотілося б обговорити цю ситуацію", — поскаржився він, констатувавши нездатність РФ виконувати взяті на себе зобов’язання.