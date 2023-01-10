Вірменія відмовилася приймати у себе навчання ОДКБ

Влада Вірменії відмовилася приймати у себе в країні навчання Організації Договору про колективну безпеку, заплановані на 2023 рік.﻿ Про це під час пресконференції у вівторок, 10 січня, повідомив прем'єр-міністр Нікол Пашинян, повідомляє Новое время.

За його словами, проведення навчань ОДКБ на території Вірменії наразі є «недоцільним».

"Міністр оборони Вірменії поінформував Об'єднаний штаб ОДКБ про те, що в нинішній ситуації вважаємо недоцільним проведення навчань ОДКБ на території Вірменії. Принаймні цього року такі навчання у Вірменії не пройдуть" , — заявив Пашинян.

Про проведення у Вірменії навчань ОДКБ "Непорушне братство-2023" оголосило 1 січня міністерство оборони Росії.

Відмова Єревана від військових маневрів відбулася на тлі провалу «миротворчої місії» РФ у Нагірному Карабаху.

Під час своєї зустрічі з главою кремлівського режиму Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі Пашинян заявив, що російський контингент не здатен взяти під свій контроль Лачинський коридор, внаслідок чого він виявився заблокованим азербайджанськими активістами.