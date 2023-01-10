Грузія пояснила відмову у передачі Україні ЗРК "Бук" і Javelin

Грузія неодноразово чітко озвучувала свою позицію щодо передачі озброєння Україні, а комплекси "Бук" та протитанкові системи Javelin, про які просила Україна, були придбані Тбілісі за державний кошт, а не отримані безоплатно.﻿ Про це йдеться у заяві міноборони Грузії у відповідь на повідомлення тимчасового повіреного у справах України Андрія Касьянова, повідомляє Європейська правда.

Грузинське міністерство назвало неправдивою інформацію, "поширену експертами або окремими ЗМІ", мовляв, Україна безоплатно передала Грузії ЗРК "Бук".

У владі Грузії відреагували на заяву українського повіреного про відмову надати "Буки"

"Оборонне відомство отримало згадану систему "Бук" у 2007 році за багатомільйонною закупівлею. Це було зроблено за секретною угодою, тому ми позбавлені можливості уточнити подробиці" , - йдеться у заяві відомства.

"Роз'яснюємо громадськості, що десятки мільйонів доларів також було виплачено міністерством оборони 2017 року за закупівлю протитанкових комплексів Javelin у США" , - додається у заяві.

У відомстві зазначили, що Грузія "твердо продовжує надавати гуманітарну та політичну підтримку Україні, виходячи з наявних у неї можливостей", і наочне тому підтвердження - тонни відправлених гуманітарних вантажів, серед яких генератори, закуплені та передані Україні з ініціативи прем'єр-міністра.

"Щодо передачі Україні озброєнь чи техніки подвійного призначення, то уряд Грузії неодноразово озвучував чітку позицію з цього питання" , - додали у грузинському міністерстві.

Уряд Грузії не передає Україні озброєння, оскільки стверджує, що не хоче бути учасником війни.

Нагадаємо, Андрій Касьянов розповів, що Київ просив передати комплекси "Бук", які були передані Україною Грузії під час війни 2008 року. Також запит України включав і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. Але, за словами Касьянова, уряд Грузії відмовився надавати допомогу.

Він запевнив, що попри відмову Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ.