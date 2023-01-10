ГУР: Нова мобілізація в РФ не зупинить наступ України
Нова мобілізація, яку Росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим проводити наступальні операції. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.
За словами Черняка, РФ планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України, однак Збройні сили України готові до відбиття наступу і водночас до подальшого визволення української землі.
Він додав, що не можна наразі розкривати точних планів щодо українського наступу, однак, за його словами, "є завдання верховного головнокомандувача та є плани Збройних сил по визволенню територій України".
"Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях: в Запорізькій області, на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії, і вони вже там будують оборонні споруди", - відзначив Черняк.
Раніше заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький повідомляв, що Росія планує мобілізувати у січні-лютому ще 500 тисяч військових на додачу до тих 300 тисяч, які були мобілізовані у жовтні 2022 року.