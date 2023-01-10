У ЄС обіцяють запровадити санкції проти Ірану та Білорусі за підтримку РФ

У Європейському союзі обіцяють запровадити санкції проти Білорусі та Ірану за військову підтримку Росії у війні проти України.﻿ Про це, з посиланням на заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн під час брифінгу, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Вона пообіцяла, що ЄС продовжить робити все можливе для підтримки України, у тому числі давитиме санкціями на Росії та її союзників.

За словами фон дер Ляйєн, Брюссель розширить санкції на тих, хто військовими коштами підтримує російську війну, наприклад Білорусь чи Іран.

"Ми вийдемо з новими санкціями проти Білорусі у відповідь на її роль у війні Росії проти України" , - додала вона.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати ввели санкції проти шести громадян Ірану, які відповідальні за розробку та виробництво безпілотників.