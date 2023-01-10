У РФ не оприлюднять списки знищених у Макіївці солдатів

Військовий комісар Самарської області РФ Олексій Вдовін заявив, що списки ліквідованих у Макіївці мобілізованих росіян не буде опубліковано, повідомляє The Insider.

"Списки ніякі публікуватися не будуть. Усю наявну інформацію у військових комісаріатах доводять персонально членам сімей військовослужбовців – або при зверненні, або щодо ряду військовослужбовців здійснюють оповіщення персонально співробітники військових комісаріатів.

Списки не можна публікувати. По-перше, це персональні дані, по-друге, це, звичайно, робота для іноземних розвідок, виявлення та проведення провокаційних заходів проти родичів військовослужбовців" , - повідомив військовий комісар.

За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Російські солдати дислокувалися у будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару за місцем дислокації російських військовослужбовців становила 89 осіб.