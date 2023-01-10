Британські ЗМІ про передачу танків Україні: "Давно треба було"

Велика Британія намагається оцінити, наскільки корисним буде постачання танків Україні, щоб допомогти їй в протистоянні проти російського вторгнення. Якщо в Лондоні все ж вирішать, що потрібно забезпечити українську армію британськими Challenger 2, це буде перший випадок, коли західна країна відправила таку зброю. Про це пише Financial Times з посиланням на свої джерела в британському Міноборони, повідомляє Дзеркало тижня.

Водночас, видання зауважує, що більшість аналітичних центрів дійшли висновку: німецькі Leopard 2 краще підходять Україні, ніж британські танки, якими окрім армії Великої Британії користується лише Оман.

«13 європейських армій використовують Leopard 2, що створює ширший пул танків, а також тренувальних і технічних засобів, на які Київ може спертися» , - пише видання.

Один західний чиновник сказав Financial Times, що рішення про відправку бронетехніки включно з танками не ухвалювалося централізовано. Швидше відбувалися двосторонні переговори між столицями. А рішення окремих країн провокували ефект доміно. Чиновник переконаний, що якщо Британія відправить Challenger 2 в Україну, США і Німеччина, швидше за все, теж передадуть свої машини. Втім, остаточне рішення в Лондоні ще не ухвалили. Головне занепокоєння полягає в тому, чи українські військові зможуть користуватися Challenger 2.

«Який сенс відправляти їм те, що вони не зможуть використати» , - сказав один із співрозмовників видання.

У свою чергу, The Telegraph пише, що прем’єр-міністр Ріші Сунак «підтримує зусилля з відправки британських танків в Україну». Він розмовляв з президентом Володимиром Зеленським минулого тижня. Якщо Лондон наважиться зробити перший крок в цьому питанні, то тим самим він зруйнує табу щодо відправки сучасних танків через страх, що Росія піде на ескалацію конфлікту.

«Challenger II оснащені бронею Чобхем і Дорчестер, точний хімічний склад яких тримають в таємниці. Це дозволяє бронемашинам витримати пряме попадання російських Т-72, які не зможуть зрівнятися з набагато кращим британським танком» , - пояснює видання.

«Танки найкраще використовувати в «шокових» операціях, коли їхня вогнева сила і швидкість можуть спантеличити і розбити ворога. Підозрюю, що вражаюча українська армія покаже росіянам, що таке танкова війна, якщо ми дамо їм сучасні західні танки. В поєднанні з БМП, які вже запропонували США і Франція, ця сила може забезпечити удар, необхідний для того, щоб вибити росіян з України» , - сказав The Telegraph колишній командир Королівського танкового полку Хеміш де Бреттон-Гордон.

Тим часом, колишній командир НАТО генерал Річард Шіррефф сказав, що Британії варто було подарувати Україні танки «ще багато місяців тому». Як пише The Guardian, на думку британського військового, «пора викрити блеф Путіна про ескалацію».

«Росіяни поважають лише одне - силу. І так було завжди у питаннях з Росією. Якщо її перемогти, вона відступить. Тому я думаю, що замість переживать щодо ескалації ми повинні самі більше посилювати підтримку, нам варто дати українцям більше можливостей. Тому що чим більше і чим швидше ми їм дамо, тим швидше все скінчиться» , - вважає Шіррефф.

На думку колишнього командира НАТО, західні союзники повинні були забезпечити Україну бронетанковими можливостями, необхідними для наступальних маневрів, «від самого початку війни».