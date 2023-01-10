Дефіцит бюджету РФ у 2022 склав 3,3 трлн руб – Мінфін РФ

Глава Мінфіну РФ Антон Силуанов заявив, що за підсумками 2022 року дефіцит бюджету становив 3,3 трильйона рублів, або 2,3% ВВП, повідомляє Економічна правда.

Міністр фінансів держави-терориста зазначив, що доходи минулорічного бюджету зросли до до майже 28 трильйонів рублів, що на 2,8 трильйона рублів вище, ніж планувалося спочатку.

Це було досягнуто як коштом нафтогазових доходів завдяки вищій кон'юнктурі цін на енергоносії, так і зростання нафтогазових доходів, зокрема шляхом зростання податку на додану вартість внаслідок збільшення попиту в певні періоди минулого року.

Проте збільшення фінансування видатків зумовило збільшення дефіциту бюджету, який склав 3,3 трильйона рублів або 2,3% ВВП.