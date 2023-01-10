ЗМІ: Росія скоротила артилерійський вогонь на окремих ділянках фронту

На деяких ділянках фронту війська РФ скоротили артилерійський вогонь на 75%, повідомляє СNN із посиланням на неназваних чиновників США та України, повідомляє Новое время.

Зазначається, що артилерійський вогонь Росії різко скоротився та офіційні особи США та України поки що не мають чіткого чи однозначного пояснення цього.

За даними телеканалу, РФ могла скоротити використання артилерійських боєприпасів через снарядний голод, або це може бути пов'язано зі зміною тактики на тлі успішних українських наступів.

"У будь-якому випадку, разюче зниження артилерійського вогню є ще одним свідченням дедалі слабшої позиції Росії на полі бою майже через рік після її вторгнення" , - повідомили представники США та України.

Наприкінці грудня глава української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що російська окупаційна армія зіткнулася з нестачею різних боєприпасів і тепер Кремль шукає радянські снаряди по всьому світу.

Прессекретар Пентагону Пет Райдер заявляв, що Росія намагається знайти боєприпаси у таких країн, як Іран і Північна Корея.

У Держдепі підтвердили, що Пхеньян таємно передає Москві боєприпаси.