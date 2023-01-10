Президентка Єврокомісії: Україна має отримати все необхідне озброєння

Євросоюз і НАТО підтримують передачу Україні необхідного сучасного озброєння для захисту від російських окупантів, повідомляє Новое время.

Про це заявили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції в Брюсселі у вівторок, 10 січня.

Відповідаючи на запитання про те, як ЄС і НАТО ставляться до постачання Україні західних танків, зокрема Leopard 2 або Challenger 2, фон дер Ляєн наголосила:

«…Україна має отримати все необхідне військове обладнання, якого потребує і яке вона може використовувати, для захисту своєї батьківщини. Звісно, це означає сучасні системи протиповітряної оборони, а також інше сучасне військове обладнання… так довго, як це потрібно Україні для захисту, тому що вони також захищають основи Статуту ООН і міжнародного права».

Генсекретар НАТО додав, що вітає оголошення США, Німеччини і Франції про передачу Україні «нових типів БМП та інших типів озброєння».

"Я вітаю фокус на системах, але ми також маємо розуміти, що йдеться не лише про нові системи і платформи, а й про те, щоб гарантувати, що ця зброя та системи працюють. Ми повинні гарантувати постачання боєприпасів, запчастин, навчання, обслуговування вже переданих систем" , - сказав він.

7 січня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що Україна веде з партнерами переговори про постачання важких танків, зокрема Leopard. За його словами, обговорення "вже на фініші".

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що Польща почала розглядати запит України на передачу танків Leopard. Польський прем'єр Матеуш Моравецький після цього підтвердив, що переговори ведуться, але сказав, що Польща не планує передавати Україні Leopard 2 без ширшої коаліції.﻿

6 січня США оголосили про найбільший пакет допомоги Україні на $3 млрд. До нього увійшли БМП Bradley та ракети Sea Sparrow, які можна використовувати на радянських ЗРК Бук.

5 січня за підсумками переговорів президента Джо Байдена та канцлера Олафа Шольца США та Німеччина оголосили, що передадуть Україні БМП Marder і БМП Bradley. Німеччина також приєднається до США та передасть Україні батарею ЗРК Patriot.

Після переговорів Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном 4 січня в Єлисейському палаці заявили, що Франція передасть Україні бронеавтомобілі AMX-10RC, які також класифікують як колісні танки — перші танки західної розробки для ЗСУ. Також Франція поставить Україні бронеавтомобілі Bastion.