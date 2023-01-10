Гуменюк: ЗСУ вдарили по росіянах на Кінбурнській косі у відповідь на обстріл Очакова

ЗСУ у понеділок, 9 січня, вдарили по позиціях окупантів на Кінбурнській косі після російського обстрілу Очакова, повідомляє Новое время.

Про це повідомила речник оперативного командування Південь Наталія Гуменюк у коментарі 24 каналу.

За її словами, росіяни обстріляли Очаків через успішну бойову роботу ЗСУ по техніці та скупченню військ РФ. Гуменюк наголосила, що окупанти регулярно «боягузливо заїжджають» на Кінбурнську косу, роблять постріли по українських містах і «негайно ушиваються, бо знають, що отримають у відповідь».

"Ми вчора знову відпрацювали по їхніх позиціях там. Вони отримали відповідь за результатами цього обстрілу" , - сказала вона.

Також вона наголосила, що останнім часом росіяни активізували повітряну розвідку та застосовують багато безпілотників на Очаківському напрямку.

Окупанти у понеділок, 9 січня, обстріляли Очаків. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено понад 100 будинків, а також лікарня.

За останніми даними, постраждали 15 людей, серед яких є дитина.