Глава МЗС Німеччини прибула до Харкова з неанонсованим візитом
У вівторок, 10 січня, із неанонсованим візитом в Україну прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Tagesspiegel.
Бербок стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, який відвідав східну Україну з початку російської агресивної війни.
У ході візиту до Харкова політика отримала уявлення про становище людей у місті, за яке вже давно йде боротьба.
"Це місто уособлює абсолютне божевілля російської агресивної війни в Україні", - заявила вона.
У візиті, який спочатку тримався у секреті з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у Німеччині Олексій Макєєв.
Нагадаємо, Німеччина погодилася поставити Україні близько 40 бронетранспортерів Marder. Водночас США заявили, що мають намір поставити Україні бойові машини піхоти Bradley.