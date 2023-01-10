Глава МЗС Німеччини прибула до Харкова з неанонсованим візитом

У вівторок, 10 січня, із неанонсованим візитом в Україну прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

Бербок стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, який відвідав східну Україну з початку російської агресивної війни.

У ході візиту до Харкова політика отримала уявлення про становище людей у місті, за яке вже давно йде боротьба.

"Це місто уособлює абсолютне божевілля російської агресивної війни в Україні" , - заявила вона.

У візиті, який спочатку тримався у секреті з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

Фото: Анналена Бербок та Дмитро Кулеба у Харкові (twitter.com/m_kormbaki)

Нагадаємо, Німеччина погодилася поставити Україні близько 40 бронетранспортерів Marder. Водночас США заявили, що мають намір поставити Україні бойові машини піхоти Bradley.