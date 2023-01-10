ДПСУ: Росія поступово перекидає свої війська з Білорусі на схід України

Російські окупанти поступово перекидають свої війська з Білорусі на схід України, щоб посилити своє угруповання, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що ситуація на кордоні України та Білорусі залишається контрольованою, а Держприкордонслужба не фіксує переміщення біля кордону техніки, особового складу чи підрозділів РФ та Білорусі. Демченко додав, що відбувається перекидання чергових сил РФ на територію Білорусі.

"Водночас ті сили РФ, які знаходилися до цього на території Білорусі та проходили підготовку, їх потихеньку Росія перекидає на схід нашої країни, щоб посилити своє угруповання на тому напрямку, де ведуться бойові дії" , - сказав він.

Демченко зазначив, що РФ нагнітає ситуацію на півночі країни, щоб надати більшого значення цьому напрямку, і змусити ЗСУ тримати необхідну кількість сил поблизу кордонів із Білоруссю.

Раніше командувач угрупуванням сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі залишається малоймовірною, попри стягування росіянами на територію країни військової техніки та заплановані спільні навчання.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що країна-агресор може піти у новий великий наступ у лютому 2023 року. За його словами, воно може розпочатися з території Білорусі у напрямку Києва.