У СБУ розповіли, скільки викрили російських шпигунів з початку вторгнення

Служба безпеки України з початку повномасштабного вторгнення Росії викрила понад 600 агентів і шпигунів країни-агресора, які вели розвідувальну та підривну діяльність, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у вівторок, 10 січня.

У серпні СБУ затримала ДРГ російської військової розвідки, яка готувала вбивство міністра оборони Олексія Резнікова, керівника ГУР Кирила Буданова і відомого українського активіста.

У червні спецслужба нейтралізувала агентурну мережу країни-терориста у Києві, до якої також входили співробітники Кабінету міністрів і Торгово-промислової палати України. Вони передавали росіянам відомості про облаштування держкордону та особисті дані правоохоронців.

У квітні СБУ викрила голову окружної прокуратури Миколаївської області, який після початку повномасштабного вторгнення запропонував окупантам свою допомогу та передавав російським спецслужбам дані про результати обстрілів, паролі на блокпостах та інформацію про військовополонених росіян.

Також у вересні в Хмельницькому затримали росіянина, який приїхав в Україну в січні 2022 року під виглядом «відвідування родичів» і мав створити агентурну мережу для збору розвідданих та диверсій у західних областях України.

У СБУ додали, що з 24 лютого розслідують понад 1,5 тис. кримінальних справ за фактом держзради та шпигунства, з них 340 передали до суду.