Командуючий: На півночі Київщини мінують шляхи ймовірного наступу військ РФ
На півночі Київщини сапери мінують шляхи ймовірного висування військ ворога, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.
"Інженерно-саперними підрозділами в першу чергу проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач, тощо".
Він уточнив, що мінування проводиться з метою недопущення швидкого вклинення противника в бойові порядки підрозділів для подальшого нанесення йому вогневого ураження засобами артилерії.