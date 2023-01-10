ОВА: Війська РФ завдали ракетного удару по приватному сектору Костянтинівки

ОВА: Війська РФ завдали ракетного удару по приватному сектору Костянтинівки
Фото: Telegram

Російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Обійшлося без постраждалих, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"Ще один ракетний удар по Костянтинівці завдали російські окупаційні війська. На щастя, обійшлося без постраждалих", – повідомив він.
Павло Кириленко/Telegram
Фото: Павло Кириленко/Telegram

Кириленко уточнив, що окупанти влучили в дорогу у приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків.

На місці працюють рятувальники та поліція.

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