ОВА: Війська РФ завдали ракетного удару по приватному сектору Костянтинівки
Російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Обійшлося без постраждалих, повідомляє Новое время.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
"Ще один ракетний удар по Костянтинівці завдали російські окупаційні війська. На щастя, обійшлося без постраждалих", – повідомив він.
Кириленко уточнив, що окупанти влучили в дорогу у приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків.
На місці працюють рятувальники та поліція.