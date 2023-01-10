Кулеба після візиту Бербок: Не сумніваюся, що Україна отримає Leopard

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після візиту до Харкова разом із німецькою колегою Анналеною Бербок сказав, що, на його думку, Україна отримає німецькі танки Leopard, повідомляє Новое время.

У себе в Facebook Кулеба підбив підсумки поїздки і наголосив, що Бербок стала першою іноземною очільницею МЗС, яка відвідала Харків після початку повномасштабного російського вторгнення.

Міністерка зокрема побачила розбомблений окупантами район Салтівка, напівзруйновану школу, знищені російськими ударами будівлю Харківської ОВА та енергетичний об'єкт.

"Упевнений, цей візит матиме резонанс не лише в Україні та Німеччині, а й у Європі та світі. Наші переговори в дорозі тривали три години — за інших обставин міністри зазвичай стільки не говорять. Формула миру, санкції, трибунал, євроінтеграція, зброя — все це ми детально обговорили і готуємо відповідні рішення. Але, безумовно, кожної хвилини під час візиту нас незримо супроводжувала тема Леопардів" , — розповів Кулеба.

Глава МЗС України пояснив колезі та німецьким ЗМІ, що «німецькі танки не є нашою примхою і потрібні нам не для прогулянок». Він упевнений, що Україна отримає танки Leopard, а уряд Німеччини «десь у глибині душі вже розуміє, що рішення буде ухвалене».

"Засмучує лише те, що це рішення ще не ухвалене і тому ми втрачаємо дорогоцінний час і життя" , — додав міністр.

Він подякував Німеччині за постачання необхідної зброї Україні та своїй колезі з МЗС за її роль у цьому питанні.

"Залишилося останнє велике рішення — про надання німецьких танків. Чим швидше воно буде ухвалене, тим швидше ця війна завершиться перемогою України. І війни в Європі не буде" , — наголосив Кулеба.

Під час візиту в Харків Анналена Бербок заявила, що народ України «може розраховувати на солідарність та підтримку» Німеччини. Вона також анонсувала нові постачання зброї, необхідної Україні «для звільнення своїх співгромадян, які досі страждають від терору російської окупації».

5 січня за підсумками переговорів президента Джо Байдена і канцлера Олафа Шольца США та Німеччина оголосили, що передадуть Україні БМП Marder і БМП Bradley. Німеччина також приєднається до США і передасть Україні батарею ЗРК Patriot.

Видання Politico повідомляло, що Франція і Польща непублічно тиснуть на Німеччину для початку постачання європейськими країнами танків Leopard 2 для ЗСУ.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Берлін хоче координувати постачання зброї в Україні із союзниками.