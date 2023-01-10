Міністр оборони Хорватії пообіцяв Резнікову подальшу допомогу

Міністри оборони України та Хорватії Олексій Резніков і Маріо Баножич у вівторок провели розмову у форматі відеоконференції, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило хорватське Міноборони.

Зазначається, що Баножич засудив російську агресію проти України й висловив солідарність з українським народом, наголосивши, що Хорватія продовжить надавати політичну, фінансову, технічну й гуманітарну допомогу.

Під час розмови очільники оборонних відомств обох країн також обговорили питання й умови подальшої гуманітарної підтримки.

"Наполегливість українського керівництва й нестримна звитяга українських військових є правильною відповіддю на російську збройну агресію проти України. Хорватія продовжить роботи все можливе, щоб допомагати дружній Україні на її європейському шляху" , – наголосив Баножич.

Кількома днями раніше президент Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем, обговоривши потреби України у зброї.

Нагадаємо, 16 грудня хорватський парламент відхилив пропозицію про приєднання країни до місії ЄС на підтримку українських військових (EUMAM).

Оскільки раніше про відмову схвалити участь у місії EUMAM заявив президент Хорватії Зоран Міланович, відомий своїми симпатіями до РФ, для затвердження парламентом участі у місії потрібна була більшість у дві третини голосів.

Прем’єр Хорватії Андрей Пленкович, який ініціював голосування в парламенті, переконував, що участь Загреба у військовій місії ЄС "є лише послідовним, принциповим і раціональним рішенням Хорватії, що відповідає її національним інтересам".