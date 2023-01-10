Подоляк: Україна отримає ЗРК Patriot до середини весни

Українські сили отримають ЗРК Patriot до середини весни, а на навчання військових та постачання систем в Україну знадобиться до трьох місяців, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю Василю Голованову.

"Від 1,5 до 3 місяців навчання та логістичного постачання цих систем" , - сказав Подоляк.

Він додав, що ближче до початку середини весни системи надійдуть до України. Також радник зазначив, що на сьогодні відомо про дві батареї Patriot по вісім пускових установок, які західні країни готові передати Києву.

"ЗРК Patriot - це фундаментальний, базовий елемент системи, навколо якого в майбутньому будемо перебудовувати систему оборони" , - сказав Подоляк.

21 грудня США оголосили про пакет допомоги Україні на 1,85 мільярда доларів, який вперше включає ЗРК Patriot. 5 січня уряд Німеччини підтвердив, що також передасть Україні Patriot.

За даними американського телеканалу CNN, українські сили почнуть навчатися роботі із ЗРК Patriot у США вже наступного тижня.