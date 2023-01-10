У Yasno прокоментували ситуацію з електроенергією у Києві

Збільшення обмежень подачі електроенергії у Києві - нова реальність зараз: генерація не збільшиться, а споживання росте, дефіцит стає більшим, повідомляє Економічна правда.

Про це написав у Facebook гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Обсяги обмежень зараз такі, що світло, найбільш імовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка. Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз.

Генерація не збільшиться, а споживання росте. То той самий дефіцит стає більшим", - пояснив він.

Тауож Коваленко розповів, як розподіляється електроенергія між споживачами.

За його словами, розподілом світла на всіх користувачів займаються диспетчери операторів системи розподілу. Їм доводять до відома обмеження, з якими працює енергосистема в конкретний момент часу.

"Планують, зазвичай, на добу вперед. Але за ситуацією стежать у режимі реального часу.

Найпершою задачею із забезпечення у диспетчерів є підключення критичної інфраструктури. Ці об'єкти мають бути заживлені безперервно, вони - найбільш пріоритетні. Це лікарні, пожежки, комунальні підприємства. Зазвичай вони споживають близько 25-30% від загальних обсягів.

Далі потрібно збалансовано розподілити решту електроенергії між побутовими споживачами і бізнесами. Тут у хід ідуть черги і групи", - пояснив він.

Зазвичай між обсягами для населення і бізнесами є баланс, додав Коваленко.

"Але от на новорічні свята населення не відключали саме через те, що відключили бізнес. І коли об’єми споживання бізнесу та промисловості зростають, вони мають такі ж пропорційні обмеження, що й населення.