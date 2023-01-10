У Міноборони розповіли про тяжкі бої за Соледар

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що війська РФ продовжують штурм українського міста Соледар у Донецькій області, повідомляє Новое время.

"Тривають важкі бої за утримання Соледару. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника" , - пише вона в Telegram.

Маляр додала, що українські військові мужньо тримають оборону.

"Так відчайдушно боротися з великим і потужним ворогом може лише дуже сильна нація" , - повідомила вона.

Раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий повідомляв, що минулої доби війська РФ обстрілювали Соледар 86 разів і зараз там найскладніша ситуація на східному фронті.

8 січня Соледар відвідав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський. Він побував на позиціях захисників України, які виконують бойові завдання в районі Бахмута та Соледара, та обговорив ситуацію на цих ділянках фронту з командирами підрозділів.