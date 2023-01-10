Більшість українців вірять, що Україна вступить до ЄС найближчими роками

Більшість українців вважаюь, що Україна може стати членом Європейського Союзу у найближчі роки, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчать результати опитування, проведеного "ІНФО САПІЄНС" на замовлення Центру "Нова Європа".

Сукупно у можливість вступу України до Євросоюзу "щойно скінчиться війна" і в перспективі до 5 років вірять 82% опитаних.

Найбільша частка опитаних - 30,8% - вважають, що Україна може стати членом ЄС навіть у найближчі рік-два.

26,9% переконані, що це може статися, щойно закінчиться війна; ще 24,4% - що це можливо через 4-5 років.

Близько 7% не беруться прогнозувати, скільки може тривати рух України до ЄС.

6,1% вважають, що Україна може вступити до ЄС у перспективі 10 років; 1,2% - у наступні 20 років.

Зазначимо, що відкриття переговорів про вступ (після чого Україні потрібно буде адаптувати законодавство до європейського за 35 переговорними главами, "закриваючи" їх одна за іншою) технічно неможливе раніше осені 2023 року.

У цьому ж опитуванні більшість українців назвали правильним те, що Євросоюз вимагає від України реформ для відкриття переговорів про вступ до блоку, хоча частина з них вважають, що Україна заслуговує на більш поблажливе оцінювання через те, що проводитиме реформи в умовах війни.

59% вважають, що якість підготовки євроінтеграційних проєктів важливіша, аніж темпи, тоді як темпи вважають важливішими 36,4%.

Біля 60% опитаних вважають правильним, коли посадовці ЄС нагадують про проблему корупції в Україні і переконані, що тиск Євросоюзу допоможе подолати її.