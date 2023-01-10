FT: Представники Китаю в приватних розмовах висловлюють недовіру Путіну

Представники Китаю в приватних розмовах висловлюють недовіру російському диктатору Володимиру Путіну і намагаються налагодити відносини із Заходом, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Як пише FT, Китай намагається покращити відносини з деякими західними країнами і приділяє особливу увагу зв'язкам із Європою, що «серйозно постраждали» через підтримку Пекіном Росії під час війни проти України.

Пекін непублічно намагається переконати європейських колег, що готовий використати свої відносини з Москвою, щоб утримати Путіна від використання ядерної зброї, а також позиціонує себе як потенційного «миротворця» і висловлює готовність допомогти з повоєнним відновленням України, зазначає видання.

У той час як китайський лідер Сі Цзіньпін і Путін публічно кажуть про плани поглибити двосторонні відносини, кілька китайських чиновників у приватних розмовах із FT «прагнули внести ясність у відносини між Пекіном і Москвою щодо України». За даними видання, той самий меседж китайські представники повторювали деяким європейським дипломатам.

"Путін божевільний. Рішення про вторгнення ухвалила дуже маленька група людей. Китай не має сліпо слідувати за Росією" , - заявив один китайський чиновник на умовах анонімності.

У матеріалі також сказано, що Китай «розуміє ймовірність того, що Росії не вдасться здолати Україну і вона вийде з конфлікту другорядною державою». Незважаючи на публічні заяви про дружбу, деякі китайські офіційні особи в приватних розмовах висловлюють «принаймні деяку недовіру» до глави кремлівського режиму.

Співрозмовники видання в різний час підтвердили, що Пекін не знав про плани Путіна до того, як диктатор віддав наказ про повномасштабне вторгнення.

Також через недостатнє розуміння ситуації влада Китаю понизила на посаді тодішнього заступника міністра закордонних справ КНР і головного експерта з Росії Ле Юйчена за те, що він не спрогнозував повномасштабну війну Росії проти України.

Китай утримується від критики розв'язаної РФ війни проти України і стверджує, що нібито займає «об'єктивну і справедливу позицію».

Раніше газета The Wall Street Journal повідомляла, що Сі Цзіньпін доручив уряду КНР налагодити тісніші економічні зв'язки з Росією. За даними джерел, Китай хоче збільшити імпорт російської нафти, розширити енергетичну співпрацю та збільшити інвестиції в інфраструктуру РФ.

Пізніше міністр закордонних справ Китаю Ван І підтвердив, що Пекін поглиблюватиме «стратегічну взаємну довіру та взаємовигідну співпрацю» з російським режимом.

Під час відеопереговорів із Путіним 30 грудня глава КНР заявив, що Китай готовий бути глобальним партнером країни-агресора.