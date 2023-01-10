Міноборони Канади оголосило про закупівлю для України систем NASAMS

Міноборони Канади оголосило про закупівлю для України систем NASAMS
Фото: Wikipedia

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд у вівторок оголосила, що Оттава придбає комплекс протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів і передасть на потреби України, повідомляє Європейська правда.

Про це Ананд оголосила за підсумками телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

"Це перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні. В умовах жорстоких повітряних ударів Росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків", – наголосила глава канадського Міноборони.

Вона додала, що системи NASAMS мають украй високий показник ефективності, що зробить допомогу Канади дуже цінним внеском в обороноздатність України.

"Надаючи всебічну військову допомогу, Канада продовжуватиме підтримувати український народ у його боротьбі проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії", – зазначила Ананд.

Як відомо, Україна отримала перші дві системи протиповітряної оборони NASAMS від Сполучених Штатів на початку листопада 2022 року. Усього США планують передати вісім таких систем.

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