Подоляк заявив, що війна між Росією та Україною завершиться у 2023 році

Подоляк заявив, що війна між Росією та Україною завершиться у 2023 році
Фото: president.gov.ua

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що війна між Росією та Україною завершиться у 2023 році, повідомляє Новое время.

"Дуже коротко і чітко: перше — війна закінчиться 2023 року. Це важливо. Тому що для нас затягування – це дуже поганий сценарій та дуже поганий процес", – сказав він в інтерв'ю Василю Голованову.

Подоляк переконаний, що Росія хоче "підвісити війну" і істотно знизити інтенсивність бойових дій.

Саме для цього РФ використала псевдоініціативу про різдвяне "припинення вогню", додав радник.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов в інтерв'ю Sky News 19 листопада заявив, що ЗСУ можуть повернутися до окупованого Криму до кінця грудня цього року, а війна може завершитися навесні 2023 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що для закінчення повномасштабної війни Україна має звільнити всі захоплені росіянами території, включаючи Крим та Донбас.

Новини

Популярні теми форуму

analytics