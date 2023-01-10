Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що війна між Росією та Україною завершиться у 2023 році, повідомляє Новое время.

"Дуже коротко і чітко: перше — війна закінчиться 2023 року. Це важливо. Тому що для нас затягування – це дуже поганий сценарій та дуже поганий процес" , – сказав він в інтерв'ю Василю Голованову.

Подоляк переконаний, що Росія хоче "підвісити війну" і істотно знизити інтенсивність бойових дій.

Саме для цього РФ використала псевдоініціативу про різдвяне "припинення вогню", додав радник.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов в інтерв'ю Sky News 19 листопада заявив, що ЗСУ можуть повернутися до окупованого Криму до кінця грудня цього року, а війна може завершитися навесні 2023 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що для закінчення повномасштабної війни Україна має звільнити всі захоплені росіянами території, включаючи Крим та Донбас.