ООН: Через агресію РФ в Україні загинули щонайменше 6 952 цивільних

Через збройну агресію Росії з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023 року в Україні загинули щонайменше 6 952 цивільних, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторiнка ООН.

Управління верховного комісара ООН з прав людини заявило, що ще 11 144 отримали поранення. За перший тиждень 2023 року було зафіксовано 34 випадки загибелі та 101 випадок поранення.

В організації зазначають, що реальна кількість загиблих значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою. Також багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк, де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб", - зазначають в ООН.

Більшість фактів втрат серед цивільних осіб були спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною поразки. Також йшлося про обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаційні удари.

Нагадаємо, що близько 600 українців загинули та постраждали від мін за час російської агресії.

Рада безпеки ООН планує провести засідання щодо України вже наступного тижня.