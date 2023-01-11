Погода в Україні на 11 січня: У деяких областях сніг, місцями ожеледь

Сьогодні, 11 січня, у західних областях України спостерігатимуться опади у вигляді снігу, місцями з дощем та ожеледицею. Температура у Києві близько 3-5° морозу, повідомляє Ділова столиця.

"Хмарно з проясненнями. У західних та Одеській областях вночі та вранці невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла" , - пишуть синоптики.

На решті території без опадів, лише у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях уночі невеликий сніг; температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу (у Криму 2-7° тепла), у східних та Сумській областях вночі 12-17° морозу, вдень 4-9° морозу.

У північних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.