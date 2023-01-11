Apple планує виготовляти власні екрани для своїх девайсів

Компанія Apple має намір з 2024 року виготовляти власні екрани для своїх пристроїв, щоб знизити залежність від таких конкурентів, як південнокорейські Samsung та LG, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

За інформацією джерел агентства, планується перейти із технології OLED на так звану microLED.

"Перші дисплеї виробництва корпорації отримають розумний годинник Apple Watch до кінця наступного року. Потім компанія планує використовувати ці екрани на інших своїх пристроях, включаючи iPhone" , - пишуть журналісти.

Дисплеї нового покоління забезпечують яскравіші та насиченіші кольори, а також можливість краще бачити під кутом.

Однак не виключається, що випуск перших пристроїв Apple з дисплеєм власного виробництва може відбутися 2025 року, а не 2024 року.