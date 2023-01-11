Японський есмінець сів на мілину. Зафіксовано витік нафти

Японський військовий есмінець Inazuma сів на мілину біля західного узбережжя країни у водах префектури Ямагуті. Судно вдарилося об каміння на морському дні, після чого стався витік нафти в акваторію, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Повідомлення про інцидент надійшло на берегову охорону близько 12:30 за місцевим часом (05:30 за київським часом) від екіпажу есмінця Морських сил самооборони Японії (MSDF), який заявив про потужну "вібрацію в корпусі".

Міністерство оборони та Берегова охорона Японії підтвердили, що есмінець зіткнувся з камінням на морському дні та не міг рухатися.

За останніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, хоча через пошкодження судна в морі могла витікати невелика кількість нафти.

Як повідомила японська громадська телекомпанія NHK, близько 20 членів екіпажу на палубі судна, що сів на мілину, кидали в море щось, схоже на білий лист, щоб поглинути нафту, що витекла з пошкодженого есмінця.