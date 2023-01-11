Розвідка Британії оцінила загрозу розгортання авіації РФ у Білорусі

Хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. ﻿Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в середу, повідомляє Українська правда.

Розвідка нагадує, що 8 січня 2023 року міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних російсько-білоруських тактичних льотних навчань, які відбудуться на території країни з 16 січня по 1 лютого 2023 року.

Станом на 8 січня 2023 року авіалюбителі зафіксували прибуття загалом 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. Деякі з них з маркуванням "Z" приземлилися на авіабазі в Мачулищах під Мінськом.

"Нове розгортання російської авіації в Білорусі, швидше за все, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. Хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони здебільшого задіяні у навчаннях. Вони навряд чи становлять реальну наступальну силу" , - сказано у зведенні.