З України почали ходити туристичні автобуси зі Starlink на борту

Тільки подивіться до чого дійшов прогрес. Глобальний супутниковий Інтернет від компанії SpaceX дістався українських перевізників, повідомляє Автоцентр.

Днями на одній із міжнародних трас вдалося зняти справді унікальний для нашого ринку туристичний автобус Neoplan Cityliner. На його кормі було змонтовано характерну тарілку Starlink. Відео виклав на свою сторінку до Фейсбуку Ruslan Gorovyi, підписавши його: "Привіт, Ілоне!".

Цей розкішний лайнер також привертає увагу і козирним номерним знаком - з одними одиничками. Як вдалося з'ясувати, цей дивовижний автобус належить компанії “Транстемпо”, яка здійснює регулярні рейси з України до Польщі та Чехії.