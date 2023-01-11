Генштаб: РФ за добу втратила майже півтисячі людей та 10 танків

Генштаб: РФ за добу втратила майже півтисячі людей та 10 танків
Фото: Facebook

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за добу 10 січня Російська Федерація втратила близько 490 військовослужбовців, 10 танків, по 5 артилерійських систем і бойових броньованих машин, також знищено двох безпілотників.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ порядку 112 960 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3094 (+10) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+5) од.,
  • артилерійських систем ‒ 2 078 (+5) од.,
  • РСЗВ ‒ 437 (+3) од.,
  • засобів ППО ‒ 217 (+0) од.,
  • літаків ‒ 285 (+0) од.,
  • вертольотів ‒ 275 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 862 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 723 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 826 (+9) од.,
  • спеціальної техніки – 184 (+1).

Дані уточнюються.

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