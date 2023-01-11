У ЗСУ запевняють, що росіяни ще не захопили Соледар

У ЗСУ запевняють, що росіяни ще не захопили Соледар
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Заяви російських військових про захоплення Соледару не відповідають дійсності, заявляють у Збройних силах України, повідомляє Українська правда.

"Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, – це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте", - підкреслив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

Вночі пресслужба власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що нібито вся територія міста взята під контроль їхніми бійцями.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ назвали цю інформацію ворожою інформаційно-психологічною операцією.

"Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності, і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків", – йдеться у повідомленні управління.

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