ГУР: Росія обмежила виїзд для військовозобов'язаних

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, у Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, навіть для тих, хто обмежено придатний до служби.

"Відповідний наказ російська ФСБ направила до всіх прикордонних управлінь країни (у РФ прикордонники перебувають у структурі ФСБ).

У тексті зазначено: "З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до військової служби за категоріями "А", "Б" і "В".

Для виїзду зазначених категорій громадян буде закрито можливість виїзду у всіх пунктах пропуску на всіх напрямках" , - йдеться у повідомленні ГУР.

При цьому, як випливає із тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії "В", тобто обмежено придатним до військової служби.

Призовників, які належать до цієї категорії, звільняють від призову у мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.

Представник російської влади заявив, що інформація про заборону є неправдивою: "Це звичайна інформаційна диверсія".