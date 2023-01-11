Омбудсмени України та РФ зустрілися в Туреччині для переговорів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець провів переговори з російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

"Ніч переговорів: у рамках досягнутих раніше домовленостей відбулася зустріч з Уповноваженим з прав людини РФ Тетяною Москальковою.

Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов'язаних із наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн" , - повідомив Лубинець.

Лубинець додав, що сторони також обмінялися конкретними пропозиціями і що він продовжує працювати для допомоги кожному українцю.

Видання Укрінформ повідомило, що зараз в Анкарі в рамках міжнародної конференції омбудсменів відбувається друга двостороння зустріч Лубінця та Москалькової.