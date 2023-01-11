Україна торік наростила експорт до ЄС на 4,2%

У Міністерстві економіки повідомляють﻿, що за попередніми оцінками Україна у 2032 році наростила експорт до країн ЄС на 4,2% до 28 млрд доларів.

Зростанню експорту до ЄС спряли, зокрема, заходи з боку міжнародних партнерів. Передусім – запровадження "торговельного безвізу" з ЄС терміном на рік, "митний безвіз" та "транспортний безвіз", а також робота ініціативи ЄС "Шляхи солідарності".

Також, кажуть в Мінекономіки, допомогли заходи українського уряду на кшталт лібералізації податків, дерегуляції, підтримки виробників та страхування експорту за допомогою Експортно-кредитного агентства.

Перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що Україна надалі розширюватиме сухопутні транспортні коридори та експорт в ЄС, а відтак менше залежатиме від морського експорту навіть після розблокування всіх портів.

Протягом 2023 року динаміка показників зовнішньої торгівлі поступово надолужуватиме втрати 2022 року, зазначила вона. Так, бюджет на 2023 рік передбачає зростання експорту товарів та послуг на 7,2%.