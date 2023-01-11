Генерал США оцінив загрозу застосування ядерної зброї Росією

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес не вірить в те, що Росія може вдатися до застосування ядерної зброї в Україні і прогнозує, що ЗСУ звільнять Крим до кінця літа, повідомляє Дзеркало тижня.

"Існує дуже мала ймовірність, що Росія застосує ядерну зброю. Це не дає жодної переваги на полі бою, і Кремль, я думаю, вірить попередженням президента Байдена про “катастрофічні наслідки”, якщо Росія використає ядерну зброю" , – зазначив Ходжес.

На думку екс-командуючого військами США в Європі, Україна ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Росія контролює Крим.

"Тому важливо, щоб Україна звільнила Крим, я очікую, що це буде зроблено до кінця серпня" , - прогнозує генерал.

Ходжес також висловив сподівання, що західні країни в найближчому майбутньому передадуть Україні танки, разом з ATACMS та дронами Grey Eagle та Reaper і літаками F16. Проте наголосив, що Україні необхідно робити все можливе для захисту населення, продовжувати вдосконалювати протиповітряну і протиракетну оборону, завдавати ударів по місцях, з яких запускаються ракети та дрони з Росії.