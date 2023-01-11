Маляр про ситуацію в Соледарі: місто стоїть, окупанти замінили підрозділи

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що важкі бої у місті Соледар Донецької області тривають, окупантам не вдається захопити цей населений пункт, повідомляє Українська правда.

Про це написала Маляр у Telegram.

"Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців".

За її словами, загарбники намагаються прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху.

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