Ердоган хоче створити коридор для поранених з України для лікування у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган хоче створити спеціальний гуманітарний коридор, яким до країни прибуватимуть поранені внаслідок бойових дій у різних країнах, у тому числі в Україні, повідомляє Новое время.

Таку ідею він озвучив у середу, 11 січня, під час Міжнародної конференції омбудсменів.

За словами Ердогана, з відповідною ініціативою виступив речник Міністерства закордонних справ Туреччини Мартін Шефер.