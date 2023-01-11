Ердоган хоче створити коридор для поранених з України для лікування у Туреччині
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган хоче створити спеціальний гуманітарний коридор, яким до країни прибуватимуть поранені внаслідок бойових дій у різних країнах, у тому числі в Україні, повідомляє Новое время.
Таку ідею він озвучив у середу, 11 січня, під час Міжнародної конференції омбудсменів.
За словами Ердогана, з відповідною ініціативою виступив речник Міністерства закордонних справ Туреччини Мартін Шефер.
"Шереф зробив пропозицію: відкриття коридору спеціально для поранених. Ми готові до цього. Не лише з Росії-України, а й із Сирії, Азербайджану, Лівії. Ми доставляємо поранених до лікарень, лікуємо їх та повертаємо. Ми продовжуватимемо це робити у майбутньому", — заявив турецький лідер.