Дуда: Польща передасть Україні роту танків Leopard 2

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Варшава ухвалила рішення передати Києву "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє PAP.

За словами Дуди, Польща ухвалила рішення про передачу Україні роти танків Leopard (вочевидь, ідеться про десять танків), але "в межах міжнародної коаліції".

Наразі не зрозуміло, яку саме міжнародну коаліцію мав на увазі польський президент. Раніше у вівторок у Німеччині (дозвіл якої потрібен для реекспорту Leopard 2) заявляли, що не отримували відповідних запитів від союзників.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський подякував Польщі та Литві за рішення про військову підтримку.

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України та вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові в межах "Люблінського трикутника".

Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard, оскільки в Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Але для їхнього реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.

Канцлер Олаф Шольц знову заявив у понеділок, що він дотримується переконання у необхідності координувати поставки зброї в Україну з союзниками, а не діяти самостійно.