У Львові відбулася зустріч Зеленського, Дуди та Науседи: що підписали

У Львові в середу, 11 січня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє канцелярія польського президента в Twitter.

"Дякую Зеленському та Науседі за чергову зустріч у форматі Люблінського трикутника, яка вже стає традицією. Остання відбулася за кілька годин до початку війни" , – нагадав Дуда.

Глави держав підписали Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

"Ми підтримуємо, підтримували і підтримуватимемо Україну, зокрема й політично. Усередині ЄС ми боремося за те, щоб Україна набула статусу повноправного члена. Я наголошую тут на надзвичайній рішучості суспільства України приєднатися до Союзу" , — повідомив поліський лідер.

Про що йдеться в Спільній декларації

Як повідомили в ОП, цей документ:

відзначає намір Литви та Польщі продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки Україні,

висловлює підтримку скликання Глобального саміту формули миру задля консолідації міжнародної підтримки мирного плану, який презентував Зеленський,

підтверджує підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України,

фіксує підтримку Литвою та Польщею перспективи набуття Україною членства в ЄС і НАТО щойно це дозволять умови.

Фото: Andrzej Duda/Twitter

Зеленський також прокоментував зустріч з Дудою та Науседою у Telegram.

"Другий Саміт Люблінського трикутника. Продуктивні переговори й ухвалення важливих рішень. Реальними справами доводимо важливість співпраці між нашими країнами не лише для східного флангу Європи, але й для всієї нашої євроатлантичної коаліції держав" , — написав український лідер.

Раніше повідомлялося, що Зеленський приїхав до Львова з робочим візитом. Президент провів координаційну нараду щодо забезпечення охорони держкордону та актуальної ситуації з безпекою у північно-західних областях України.