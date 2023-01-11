У Львові відбулася зустріч Зеленського, Дуди та Науседи: що підписали
У Львові в середу, 11 січня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з лідерами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє канцелярія польського президента в Twitter.
"Дякую Зеленському та Науседі за чергову зустріч у форматі Люблінського трикутника, яка вже стає традицією. Остання відбулася за кілька годин до початку війни", – нагадав Дуда.
Глави держав підписали Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.
"Ми підтримуємо, підтримували і підтримуватимемо Україну, зокрема й політично. Усередині ЄС ми боремося за те, щоб Україна набула статусу повноправного члена. Я наголошую тут на надзвичайній рішучості суспільства України приєднатися до Союзу", — повідомив поліський лідер.
Про що йдеться в Спільній декларації
Як повідомили в ОП, цей документ:
- відзначає намір Литви та Польщі продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки Україні,
- висловлює підтримку скликання Глобального саміту формули миру задля консолідації міжнародної підтримки мирного плану, який презентував Зеленський,
- підтверджує підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України,
- фіксує підтримку Литвою та Польщею перспективи набуття Україною членства в ЄС і НАТО щойно це дозволять умови.
Зеленський також прокоментував зустріч з Дудою та Науседою у Telegram.
"Другий Саміт Люблінського трикутника. Продуктивні переговори й ухвалення важливих рішень. Реальними справами доводимо важливість співпраці між нашими країнами не лише для східного флангу Європи, але й для всієї нашої євроатлантичної коаліції держав", — написав український лідер.
Раніше повідомлялося, що Зеленський приїхав до Львова з робочим візитом. Президент провів координаційну нараду щодо забезпечення охорони держкордону та актуальної ситуації з безпекою у північно-західних областях України.