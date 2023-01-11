The Guardian: ПВК Вагнера становлять чверть усіх окупантів в Україні

У західній розвідці вважають, що бойовики ПВК Вагнера становлять чверть чи більше від усіх російських окупантів в Україні, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Guardian у середу, 11 січня.

"Існує реальна ймовірність того, що „вагнерівці“ зараз становлять чверть або більше від усіх російських сил" , — заявив неназваний західний чиновник.

На думку розвідки, у той час як Вагнер відіграє дедалі більш важливу роль у повномасштабному російському вторгненні, їхня військова ефективність на Бахмутському напрямку залишається обмеженою, а темпи просування настільки повільні, що «іноді захоплення одного будинку триває два тижні».

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що господар ПВК Вагнера Євгеній Пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування операцій бойовиків в Україні.

За оцінкою США, в Україні дислоковано 50 тисяч бойовиків ПВК, з яких 10 тисяч — контрактники, а решта — завербовані у російських в’язницях.

За даними українського Центру нацспротиву, завербовані у російських в’язницях 23 тисячі «вагнерівців» використовуються Росією при штурмі як «гарматне м’ясо».

9 січня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському напрямку зараз сконцентровані найпідготовленіші бойовики Вагнера, яких набирали як спецпризначенців для місій у Сирії, Лівії та інших точках. Останнім часом окупанти активізували зусилля із захоплення Соледара, розташованого приблизно за 13 км на північний схід від Бахмута, в надії оточити Бахмут.