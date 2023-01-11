Науседа: Україна отримає системи ППО та зенітні установки від Литви

Україна отримає системи ППО та зенітні установки від Литви, повідомляє Новое время.

Про це заявив литовський президент Ґітанас Науседа у Львові в середу, 11 січня, під час брифінгу з президентами України Володимиром Зеленським і Польщі Анджеєм Дудою.

«Сьогодні я привіз хороші новини для України. Ми передаємо системи ППО, зенітні установки, які мають допомогти вам у боротьбі…» – сказав він.

Анджей Дуда під час брифінгу оголосив, що Україна отримає роту танків Leopard від Польщі в рамках створення міжнародної коаліції.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у Twitter підтвердив рішення Литви і наголосив, що союзники України разом стоять «на захисті свободи, демократії та європейського майбутнього».

11 вересня у Львові відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника. Остання зустріч у такому форматі відбулася 23 лютого, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Росії.