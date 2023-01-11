Уряд Британії підтвердив, що планує передати Україні танки

Уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник уряду із посиланням на видання The Financial Times.

Речник повідомив журналістам, що прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса "попрацювати з партнерами" протягом наступних тижнів, щоб просунутися "далі і пришвидшитись з підтримкою України, включаючи надання танків".

"Ми прискорюємо нашу підтримку України, надаючи військові технології наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям можливість змінити правила гри" , — сказав речник.

Видання припускає, що йдеться про танки Challenger 2, якими озброєна британська армія.

На думку FT, це буде перший випадок, коли західна країна надасть Україні сучасні танки для ведення важких боїв.

Нагадаємо, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.